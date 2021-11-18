民進黨立委劉世芳 (吳家豪攝)

民進黨立院黨團幹事長劉世芳、副幹事長黃世杰及立委管碧玲、鍾佳濱今日召開記者會表示，立法院修憲委員會即將啟動，修憲是台灣用非暴力手段達成目標，也是台灣的驕傲，請境外勢力不要指指點點，台灣也不會接受。

劉世芳指出，第8次修憲即將啟動，目前各黨提案數，民進黨有44個，國民黨22個，民眾黨2個，時力2個，其他則有3個，總計73案，已有68案付委，本周五會再付委1案，付委程序委員會有4案。

黃世杰說，民進黨的憲政改革大概有5大目標，包括18歲公民權、降低修憲門檻、廢考監落實三權分立、穩定政局縮短新舊任總統交接看守期、強化人權保障機制將國家人權委員會明訂於憲法。

黃世杰表示，這次修憲，希望能夠可以和各黨有良性的溝通討論，也會召開公聽會，跟社會各界取得共識，並讓政府體制更完備。

身為修憲委員會5位召委之1的管碧玲指出，近日新華社報導，台灣是修憲謀獨。對此呼籲中國調整心情，用主流世界觀來看待台灣憲改。台灣憲改在全世界來看，都是偉大故事。

管碧玲說，台灣過去7次修憲，包括1991年廢除臨時條款，1992年將總統及國大代表任期改為4年，並開放首長民選，1994年將總統改為直選，1997年把國會行政權、立法權調整，提出解散國會權、不信任案等相互制衡，以及司法預算獨立並提出凍省。

管碧玲表示，到了1999年憲改，發生國大代表自肥，提出國大延長任期，後來被大法官釋憲宣布失效。2000年走到任務型國大，朝廢國大邁進。2005年憲改，修憲通過單一選區兩票制、婦女保障名額、廢國大、公投入憲。

管碧玲指出，細數台灣7次憲改，代表台灣是採漸進腳步在推動憲改，打造憲政體制，因此非常穩健，維持長期政治穩定，而這也是用非暴力手段達成目標，世界也肯定台灣是民主好夥伴。

管碧玲說，目前憲改還停留在召委會議只開1次的階段，近日也和國民黨協調盡快召開召委會議，算一算恐怕只剩30個工作天，希望最晚下周一要開會。

劉世芳表示，自廢除《動員戡亂臨時條款》後，現在30歲以下的年輕人都很習慣談憲改。而任何境外國家對台灣指指點點，台灣都不會接受。前6次修憲都是國大，直到第7次才由立院提案，由任務型國大複決，但都是代表全體台灣人民民意。

鍾佳濱說，希望修憲委員會中的國民黨2位召委李貴敏、鄭麗文，能夠盡快啟動修憲討論。而過去鄭麗文也曾代表民進黨參與修憲，希望本次修憲，各政黨能夠好好合作。