軍公教員工待遇調整作業規劃。（取自人事總處簡報)

行政院長蘇貞昌今於行政院會拍板「軍公教調薪配套措施」，配合軍公教明年元旦起調薪4％，本俸(年功俸)、專業加給（教師為學術研究加給）及主管職務加給等3項，將一併朝調足4％辦理，適用對象包括軍職人員、公教人員、技工、工友及約聘僱人員。

蘇貞昌上月底拍板軍公教調薪方案，明年元旦起調薪4％，成為25年來軍公教調薪幅度最高的一次。基於經濟成果全民共享，蘇貞昌指示軍公教調薪方案要雨露均霑，人事行政總處研擬配套措施，包括教師學術加給、服務於公務機關等約聘僱人員、助理等，明年也將同步調薪4％。

行政院人事行政總處指出，明年元旦起軍公教員工調薪4％，適用對象包括軍職人員、公教人員、技工，調整項目則有薪俸額、專業加給（教師為學術研究加給）及主管職務加給等3項，均調足4％。

人事行政總處預估，明年度軍公教調薪所需經費314億元，中央部分153億元，行政院已納入「111年度中央政府總預算案修正案」，函送立法院審議；地方部分161億元，將透過中央特別統籌分配稅款予以協助。

人事總處表示，目前正就軍公教員工俸(薪)額表、專業加給表及主管職務加給表之支給數額，進行細部調整作業中，待明年度中央政府總預算案完成立法程序後，將由行政院核定軍公教員工適用之俸(薪)給支給數額表，函送各機關據以辦理，並自明年1月1日生效。