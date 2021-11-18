在美國職棒水手隊成名的日籍強打鈴木一朗擁有高人氣，稍早水手宣布鈴木一朗正式加入水手名人堂，成為隊史第10人，大大肯定了他對於水手的貢獻與重要性，另外他還有望角逐2025的聯盟名人堂位置，並挑戰亞洲第一人紀錄！

Ichiro Suzuki is a 10-time All-Star, won 10 Gold Gloves and will become the 10th member of the @Mariners Hall of Fame on August 27.



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鈴木一朗今年48歲，大聯盟生涯從2001年開始，在2109年宣布退休，中間陸續效力洋基、馬林魚等隊，最後再返回生涯發跡地，可說是一個最圓滿的結局，鈴木一朗在水手效力了14年，出賽1861場，有2542支安打、79支三壘安打、438次盜壘，打擊率.323都是隊史第一。

另外生涯得過的獎項實在太多，有10座金手套、3次銀棒獎、1次美聯MVP、入選過10次明星賽、1次明星賽MVP、2次美聯打擊王、7次美聯安打王、1次美聯盜壘王、1次美聯新人王，生涯累積3089支安打、509次盜壘，打擊率.311，2004年以262支安打創大聯盟紀錄。

2019年3月21日，他在水手和運動家的對決中進行告別戰，以先發右外野第九棒上場，可惜最後繳出4支0，之後正式退休，目前擔任水手總裁特別顧問一職，在聯盟有舉足輕重的地位，也是亞洲球員挑戰大聯盟最成功之一，進入名人堂是遲早的事。

順道一提2022年名人堂票選活動將展開，本月22日會公布完整候選名單，指標球星有羅德里格茲(Alex Rodriguez)、歐提茲(David Ortiz)。而塔謝拉(Mark Teixeira)、霍華(Ryan Howard)、菲爾德(Prince Fielder)、羅林斯(Jimmy Rollins)、皮維(Jake Peavy)等人則是首次入選。