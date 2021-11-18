台北市警局南港分局員警王耿宏，在任職信義警分局期間，涉嫌利用警政系統調閱民眾個資，洩露給徵信業者許恭碩，至少25民眾受害。檢警日前搜索約談王、許2人，檢察官並對王聲押禁見獲准，另諭令許20萬元交保。

本案緣於，屏東地檢署今年8月偵辦1起仙人跳案件，查出有5名刑事偵查佐涉嫌與徵信業者勾結，協助上警政知識聯網調閱民眾個資，警政署因此通令全台警局清查，台北市警局進而查出王耿宏也有嫌疑。

檢警調查，許恭碩去年挨告妨害祕密，雖獲不起訴處分，但他的手機中儲存約25筆民眾個資，經過比對，恰與王耿宏2019、2020年間登入戶役政系統調閱的民眾個資相符，因此懷疑是王員洩露的。

檢警16日發動搜索，約談王、許2人到案，2人均否認犯行，辯稱彼此沒有私交，但無法解釋為何民眾個資會外洩，檢察官因此以有勾串之虞，對王員聲押禁見獲准，另諭令許以20萬元交保。