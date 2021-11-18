台鐵今天連出三包！早上7點多台鐵大山站南端OS區間電車線斷落，導致大山=後龍站間雙線不通；半小時之後2004次區間車在彰化站傳冒煙意外，原來是「一次簧」燒熔；不料該區間車拖到彰化機務段檢查時，竟又脫軌。

立法院交通委員會今天審查鐵道局、中華郵政和航港基金預算並備質詢，不料台鐵早上就連連出包，被立委接力「關切」，讓台鐵局長杜微坦言「努力不夠」。

先是7點15分，台鐵大山站南端OS區間電車線斷落，東西正線均受影響，台鐵7點33分起以公路接駁旅客，隨後電力維修車進入現場搶修，到10點27分搶修完畢，完成通電，恢復雙線行車，計影響13列、1500人。

不料稍晚，早上7點54分台鐵2004次嘉義開往台中區間車到達彰化站時，第3車車輛故障，導致車下「一次簧」過熱冒煙，台中=彰化間停駛，站方協助旅客轉乘。

台鐵機務處長陳詩本表示，2004次區間車第3車車軸軸溫過高，連帶影響到一次簧，因為是橡膠製品，有燒熔現象，「但沒有看到明火，只有看到冒煙。」為了安全起見，車子沒辦法行駛，讓旅客換乘，該區間車則拖到彰化機務段檢修，「就在旁邊而已。」

不料9點08分台鐵中區機車調度員又通報，2004次區間車由彰化機務段內北邊機迴線入庫向南開行時，又發生南邊轉向架2軸脫軌（EP520），機、工務搶修中，通報顯示未影響正線行車。

立委李昆澤質詢時表示，台鐵今年至今光是冒煙或火光事件已經發生5次，分別是3月23日台北車站、4月11日中壢車站、4月28日冬山站往新馬站、5月4日松山站，以及今天早上。這次又是車軸過熱，已經通報運安會，調閱CCTV鑑定，「冒煙或火光事件不但乘客恐慌，也讓民眾對台鐵失去信心，台鐵應該要繃緊神經。」

杜微回應，經了解2004次區間車是軸溫過高，一次簧沒有油，是受熱冒煙，沒有失火。該車2018年12月做四檢，車子出來不到3年，車軸確實有過熱現象，將檢討4B檢查過程，並將特檢EMU500型車輛同型車車軸。

「台鐵早上出三包！」立委林俊憲質詢，冒煙是不是正常事件？請台鐵不要當作是小事，累積起來就是大事；杜微坦言「不正常」，但確實是車軸問題，會當作大事面對。