歐洲央行(ECB)副行長Luis de Guindos周三指出，ECB必須對通膨保持關注和警覺性，因為持續性的物價衝擊可能透過工資(上漲)滲透到潛在物價增長。

De Guindos表示，通膨預期仍處於穩定狀態；但是如果產業瓶頸持續的時間比現在預期的要長，且能源價格繼續上漲，則通膨可能超過預期，並給工資帶來壓力。

De Guindos在一場新聞會議上表示，必須注意，必須保持警覺，並盡可能避開第二輪的影響。很重要的是，要避開工資/物價的螺旋式上漲。

另外ECB董事會成員Isabel Schnabel周三指出，如果通膨比預期的更持久，那ECB必須要做好遏止通膨的準備。

Schnabel該言論被解讀為ECB決策官員之間存在有些微的意見分歧。

Schnabel重申了ECB的觀點，即明年物價增長將放緩，但她警告，稱前景已經變得更加不確定，政策制定者在12月為政策決定未來道路之時，應保持政策選項的開放性。

市場預計，未來幾年通膨將在2%，並預期ECB在明年此時將提高利率。

Schnabel表示，ECB的利率制定者一致承認，能源成本上升和供應瓶頸是通膨上升的關鍵驅動因素。

但是Schnabel罕見地承認，關於ECB的政策制定者對於通膨是否會維持在高位，以及未來政策走向，各方「沒有達成多少共識」。