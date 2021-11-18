結合集團網絡優勢並引領永續金融服務，渣打銀行今宣布與台積電(2330)完成20億美元（約新台幣553億）的永續績效連結貸款額度（Sustainability-linked Loan SLL）簽約，此為目前渣打銀行於全球所提供的永續績效連結貸款中規模最大者。

本次台積電的永續績效連結貸款由渣打銀行台灣、香港及新加坡三個市場共同提供，渣打銀行將於未來兩年期間持續追蹤台積電的相關永續表現，包括溫室氣體排放，再生能源使用率，以及有效降低空氣與水質污染物的排放量。並將視達成幅度，提供客戶貸款利率減碼，期望與客戶攜手邁向永續共好。

渣打銀行企業、金融機構暨商業銀行事業總處負責人朱佳玲表示，依據渣打集團擘畫的永續金融藍圖，我們透過多元的產品與服務，以及渣打集團豐沛的跨國資源，協助客戶在拓展業務的同時，也能兼顧永續發展。此次渣打銀行與台積電簽署永續績效連結貸款，不僅在額度上創台灣永續金融服務的新指標，也是渣打銀行目前永續績效連結貸款中全球最高者。

台積電是台灣的指標企業，更在全球半導體產業位居龍頭地位，在推動永續發展的過程中也扮演業界標竿的角色。台積電連續21年獲選道瓊永續指數成分股（DJSI），除了是全球唯一創下此佳績的半導體業者，更積極發揮產業龍頭的影響力，鼓勵上下游供應商共同落實永續作為。台積電明訂多項長期永續指標，每年揭露達成進度，並宣示於2050年達到淨零排放，且逐步設定相關目標：2025年達排放零成長、2030年減到2020年的排放量。

渣打銀行將於兩年期貸款期間追蹤企業永續表現，視指標達成狀況提供貸款利率減碼，透過降低企業融資成本，為全球永續共好盡一份心力。