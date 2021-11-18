香港衛生署表示，中國藥廠「騰盛博藥」研製的新冠治療藥物「BRII-196」及「BRII-198」，在香港獲批臨床試驗申請。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今表示，這款單克隆抗體藥物，由康復者血液中分離出抗體，能夠中和新冠病毒的S蛋白，而藥物在包括美國、中南美洲、菲律賓都有臨床試驗，患者確診後5日用藥，有效減少重症或死亡風險78％，成效相當高。而在歐美地方的類似藥物，治療成效同樣不錯，相信類似藥物短期內，在美國有機會可獲准緊急使用。