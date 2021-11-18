陸藥廠研製2新冠藥物 獲批在港臨床試驗 11:362021/11/18 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陸藥廠研製2新冠藥物 獲批在港臨床試驗。（示意圖／達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港衛生署表示，中國藥廠「騰盛博藥」研製的新冠治療藥物「BRII-196」及「BRII-198」，在香港獲批臨床試驗申請。 香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今表示，這款單克隆抗體藥物，由康復者血液中分離出抗體，能夠中和新冠病毒的S蛋白，而藥物在包括美國、中南美洲、菲律賓都有臨床試驗，患者確診後5日用藥，有效減少重症或死亡風險78％，成效相當高。而在歐美地方的類似藥物，治療成效同樣不錯，相信類似藥物短期內，在美國有機會可獲准緊急使用。 壓低油價 傳白宮要求中國釋出原油儲備 穩定油價抑通膨 傳美要求中國 釋放石油儲備 #新冠肺炎 #大陸 #藥物 #藥廠 #臨床試驗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 談網路新聞稿源 中國網信辦：違規就凍結 04:102021/11/18 產業財經 大陸推共同富裕 避資本主義風險 04:102021/11/18 焦點新聞 大陸新冠特效藥再出「黑馬」 能防變異株 08:452021/11/18 兩岸 盈錫精密 獲第26屆國家品質獎 04:102021/11/18 產業特刊 政策鬆綁 房企ABS傳開綠燈 04:102021/11/18 全球財經 長聖提前轉盈 明年首度配發股利 04:102021/11/18 證券．權證 台灣人壽落實ESG 打造都市共好環境 04:102021/11/18 投資理財 澳洲推動量子技術 防中國威脅 04:102021/11/18 全球財經 美疫情期間藥物過量死亡人數大增 首破10萬 11:132021/11/18 國際 陸股指數表現差強人意 僅少數中國基金逆勢漲 10:202021/11/18 財經 陸外交部駐港公署：干涉中國內政圖謀注定失敗 11:312021/11/18 兩岸 兩岸熱門新聞 廈門新機場將邁入實質性建設階段 研究金門接入昌福廈高鐵 - 兩岸 拜登：美國不鼓勵台灣獨立 對台政策沒有改變 - 日報 中國官媒公布彭帥聲明「我沒失蹤」WTA主席仍表擔憂 - 兩岸 民進黨批陸媒報導拜習會的內容 國台辦警告：將採取斷然措施 - 兩岸 拜習會美急中緩 對台不是好消息 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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