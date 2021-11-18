新北市寶高智慧產業園區日前展開第二次招商，著重智慧城市相關產業，吸引華電聯網、美商太陽鳥等6家代表性廠商研發團隊進駐，預估未來3年內將在園區新增逾16億元的投資金額。

新北市經發局表示，本次得標廠商中，國內前五大系統商華電聯網，預計建構規模100人智慧城控研發基地，從智慧交控、智慧監控、智慧儲能、智慧安控、智慧居家、車聯網及自動駕駛等領域進行研發，並斥資建置戶外儲能系統作為實驗場域，未來亦將協助市府建置綠電平台。

而美商太陽鳥公司協助各資料中心DCIM解決方案，為成長快速、極具潛質的軟體供應商，預計於寶高園區引進近100位研發人員，成為公司研發總部。

以奈米抗菌技術運用於塑膠與金屬材料的近鎰生技，除前已簽約進駐寶高園區外，本次也加碼投資成立無塵室生產及實驗區域，完整醫材研發、生產與銷售整合規畫。另結合數位娛樂IP進行醫療口罩及暖暖包等生產的華藝娛樂及華淨醫材也加入。

經發局長何怡明指出，寶高智慧產業園區奠基新北優勢產業基礎，成為台灣智慧城市標竿產業聚落，因尚有多家潛在廠商反應本次因為時限尚未投標，市府11月底將再針對研發製造單元招標公告及育成中心招商作業，歡迎廠商踴躍投標。

經發局表示，為及時提供更多優質產業空間以利投資，寶高智慧園區第二期開發也即將展開，全力打造新北產業聚落，帶動疫後產業轉型。