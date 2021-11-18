四大公投案將於12月18日投票，其中核四與三接議題直接影響到南部能源轉型問題，引發民眾關注。高雄市市長陳其邁16日接受民進黨議員黃文益質詢時表示，長期南電北送對高雄非常不公平，更嗆北部「自己的電自己發」。對此，藥師林士峰痛批陳，就不要缺水時再來討論北水南送議題，林更諷刺高雄人有陳這樣的市長，「是高雄人的福氣」。

黃文益質詢指出，日本福島發生核災後，10年累積了1400萬平方公尺核污染土地與超過124萬立方公尺的輻射性廢水，從台灣的地理環境來看，一旦發生核災恐怕大家只能跳海。民進黨是基於安全疑慮才反對核四重啟，以三接解決北部缺電、南電北送的問題，興達電廠燃煤機組才能順利提前除役，南部人就不必再「用肺發電」。

陳其邁回應，長期南電北送或南氣北送對高雄人非常不公平，「要高雄燒土炭送電給台北，這我不同意」，並放話北部應該「自己的電自己發」。陳表示，一旦核四爆炸整個台灣都不見了，他明確表態「高雄市絕對不要核廢料」，並點名其他縣市長也都應該表態。

針對陳其邁要北部「自己的電自己發」的言論，林士峰16日晚間在臉書發文直言，陳會說出這種話他一點也不意外；想起5月南部缺水時一直在討論北水南送的議題，就別等到哪天又缺水了，又有人喊要北水南送了，陳說出這種話讓他不禁感嘆「說好的同島一命呢？」更諷刺道，高雄選到如此維護高雄人權益的市長，「是高雄人的福氣」。