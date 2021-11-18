顏寬恒首次親自登記參選強調「解鎖新任務」 下午召開主視覺發表記者會

台中市第二選區立委補選，國民黨前立委顏寬恒今天上午無任何政治人物陪同，親自前往中選會登記參選，凸顯他對這次選戰的高度重視。顏寬恒形容是「解鎖新任務」，似乎和對手綠營林靜儀在前市長林佳龍、前立委陳柏惟及立委何欣純等人大陣仗陪同登記有所區隔；顏寬恒強調，沒有麻煩其他人陪同，這場選戰主軸「在地出發」、最大靠山「在地鄉親」。

媒體針對外界傳出賭盤開出，對手民進黨的林靜儀會贏他3000票？顏寬恒強調，海線及屯區的選舉不應交給賭盤；而是交給是海線、屯區的鄉親來決定。顏寬恒展現他和海線及屯區的鄉親站在一起不變的立場與決心。

顏寬恒宣佈參選後，外界就鋪天蓋地的不實抹黑、影射接踵而至，從最高學歷及遭指控父親顏清標欠債6000萬元等，甚至被抹黑說是神棍、綁架媽祖、霸占法拍屋當服務處等；讓顏清標出面嚴正駁斥「政治歸政治，宗教歸宗教」。

顏寬恒今天正式單槍匹馬親自登記參選，展現他不畏戰、不懼戰及接受挑戰的堅定信心與決心。下午二時將於沙鹿區竹林婚宴會館二樓麒麟廳，召開「主視覺發表記者會」，除報告競選理念主軸外，將介紹競選標語、形象照片，並對外介紹兩位新加入團隊的發言人。