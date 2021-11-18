中國官媒CGTN公布彭帥聲明「我沒失蹤」，WTA主席仍表擔憂。（推特截圖）

中國官媒CGTN歐洲版推特(CGTN Europe)今天凌晨發文，貼出大陸網球彭帥的聲明稱，「我沒失蹤」。但是「世界女子職業網球協會」(WTA)主席發文，質疑這份聲明的真實性，因為外界現在仍無法直接聯繫上彭帥，大家擔憂她的人身安全，並要求中國政府對性侵案進行透明的審查。

在CGTN發出的彭帥聲明中以英文寫道：

「大家好我是彭帥：

關於近期WTA官網發布的消息，內容並未經本人確認或核實，未經本人同意擅自發布。新聞中包括我被性侵的指控，是不真實的。我既沒有失蹤，也沒不安全。我最近待在家裡休息，一切都很好，再次感謝您的關心。

如果WTA再發布關於我的消息，請先與我核實，並經過我的同意。作為一名職業網球選手，感謝大家的陪伴和關心。如果未來有機會，我希望和大家一起推廣中國網球。希望中國網球越來越好。

再次感謝您的關心。」

由於彭帥本月2日在微博和推特發文，自爆和前大陸國務院副總理張高麗發生婚外情並數次遭其性侵後即告失聯至今。CGTN今天凌晨發出彭帥的英文聲明後，WTA主席兼首席執行官西蒙在推特發文回應：

「中國官方媒體今天發表的關於彭帥的聲明，只是讓我對她的安全和下落感到擔憂。

我很難相信彭帥真的寫了我們收到的電子郵件，或者相信這是她所發出的。彭帥在描述對中國政府前高級官員的性侵犯指控時，表現出的勇氣令人難以置信。

WTA和世界其他機構都需要獨立且可驗證的證據來證明她是安全的。我多次嘗試通過多種方式聯繫她，但無濟於事。

必須允許彭帥暢所欲言，不受任何來源的脅迫和恐嚇。她對性侵犯的指控必須得到尊重，必須以完全透明且沒有審查的方式進行調查。

女性的聲音需要被傾聽和尊重，而不是被審查或命令。」