蔬食主義抬頭，國人愈發能接受各式蔬食料理，在台中經營多年以異國蔬食料理為特色的「斐得蔬食」，堪稱網紅文青名店，疫情期間回應高雄民眾期待，今年9月底首度進軍港都，選在悅城商場展店，主打南洋重口味蔬食料理，要用「食」力征服民眾味蕾。

以異國蔬食料理為特色的「斐得蔬食」，堪稱網紅文青名店，疫情期間回應高雄民眾期待，今年9月底首度進軍港都。（柯宗緯翻攝）

「斐得蔬食」餐廳位於悅城商場2樓，裝潢以木頭為主要設計概念，呈現獨特又不失優雅的用餐環境，半開放式的用餐空間，以下拉式木廉與外隔開，格外有南洋風味餐廳意象。

以異國蔬食料理為特色的「斐得蔬食」，堪稱網紅文青名店，疫情期間回應高雄民眾期待，今年9月底首度進軍港都。（柯宗緯翻攝）

餐點類型以南洋多款聞名全球的料理做為設計，像是每到冬天就會想到的東炎鍋，以及不管在哪個季節都受到熱烈歡迎的泰式打拋豬，還有大人小孩都喜愛的咖哩。

有別於葷食，改以植物肉及多層次蔬菜口感，讓餐點格外有特色。此外，餐點特色方面也重新詮釋獅子頭，以大朵香菇為底放上手工植物肉，再以大白菜熬煮入味，口味格外豐富且不油膩，而鳳梨蝦球、蔬食烤肉串，都以手工或者燒烤來抓住顧客的胃。

此外，餐點食材上多採用南洋辛香料與台灣在地小農蔬果。餐廳也推出一系列南洋風味飲料，南洋奶茶從香濃的奶味昇華至濃郁的奶茶皆為各種老饕們做設定，七葉青茶系列喝起來口感清新。