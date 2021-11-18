新北市1名男子2018年謊稱是名婦產科名醫，誘騙少女小芳（化名）交往並拍下裸照，小芳事後發覺不對勁提出分手，男子就以散布裸照威脅，並前後再帶小芳開房間7次，據悉小芳的爺爺是名黑幫大哥，得知此事後曾一度發出追殺令，所幸警方率先逮到人，男子遭依乘機性交等罪判11年6月徒刑，可上訴。

判決書指出，男子在2018年7月透過交友軟體認識患輕度智能障礙的小芳，得知小芳想交醫師男友後，就慌稱自己是國泰醫院某婦產科名醫，2人交往後他拍下小芳性愛影片及裸照，日後還威脅她不能分手，否則就會散布影片給小芳親友，之後7度帶她開房間發生關係。

男子另外還結交另名女友，並以同樣手法威脅對方拍下私密裸照，甚至還用對方母親的照片創假帳號，在製造他與對方母親的聊天訊息，騙對方已與母親連繫，威脅會將私密照傳給對方母親，檢方事後發現男子一共對3名女子犯行；據了解，小芳的爺爺具黑幫背景，一度發出江湖追殺令要抓男子，男子之後先被警方拘提到案。

法官認為，男子用裸照威脅小芳，並發生共7次性行為，每次各判處7年6月徒刑，而與未成年女子性交再判3年10月徒刑，合併應執行11年6月，強制罪部分則判6月徒刑，得易科罰金；另外2名遭騙女子案，男子則被判2年6月徒刑確定。