總統府祕書長李大維、國安會祕書長顧立雄今天到立法院司法法制委員會進行業務報告。面對美中台關係緊張，以及近期美中領導人剛進行完視訊對話。民進黨立委何志偉今天表示，1992年的九二會談的「務實精神」，應該重新思考，如何用務實的方法開始兩岸對話。

何志偉質詢時表示，大家都擔心兩岸有引爆點，產生衝突，拜習會就是美中衝突的風險管理起手式，那台灣跟中國有沒有可能產生風險管理機制？他也提到1992年的九二會談，其中務實的精神應該重新思考，兩岸如何務實展開對話？

顧立雄表示，蔡英文總統一再表述，願意在不設前提、尊嚴對等下進行對話。顧立雄指出，美中之間透過對話管控分歧，其中最大分歧的難題就是「台灣問題」，台灣問題美中沒辦法取得共識，中國就是老三段論，認為是中國人民共和國一部份。

何志偉表示，大家都認為，維持現狀已經是現在最好的狀態。顧立雄說，這是美國一再彰顯合乎美國利益的做法，維持印太地區、台灣海峽地區的區域和平穩定現狀，不容任何一方以武力改變，在中國不放棄武力侵台可能性前提下，美國結合理念相近國家展現嚇阻戰略。