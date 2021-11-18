「秋鬥行腳」針對年底四大公投中，以「反萊豬、護藻礁」為訴求沿途宣講，18日一行人來到台南市新市區。一早從台南山上開了40多分鐘車程參加秋鬥的劉先生說，好像只要綠色執政，做什麼事情都是對的，從未考慮人民的想法及利益。「人民來做主！」他疾呼，現在站出來，就是要為了維護自己的權益

秋鬥行腳從屏東出發，今天上午8點秋鬥行腳人員來到台南市新市區中山路麥當勞，不少民眾自發行出席參加。（張毓翎攝）

秋鬥行腳從屏東出發，今天上午8點秋鬥行腳人員來到台南市新市區中山路麥當勞，不少民眾自發行出席參加。來自楠西的劉先生說，2018年「以核養綠」公投案，明明已經通過了，卻仍被民進黨政府廢掉；他還痛批，民進黨過去抗議開放萊牛，口口聲聲要維護民眾健康，現在卻要國民吃萊豬，實在太鴨霸。

「秋鬥行腳」總指揮林子文表示，今天是秋鬥行腳第6天，南部氣候陽光艷麗，讓人汗流浹背，不過身體已經在慢慢調適，沿途有很多的群眾對於他們「反萊豬、護藻礁」訴求，非常認同，也給予他們鼓勵，感謝南部鄉親熱情響應，他希望用身體力行的方式，來喚醒民眾對公投權利的行使。

林子文提到，公投本來就是人民的權利，是對不當政策一個制衡的手段，所以期望民眾12月18日一定要出來投票。對於公投的四項議題，尤其他們秋鬥團體特別注重「反萊豬」，希望民眾用同意票，撤銷蔡英文總統對進口萊豬的行政命令，保障全體國民及下一代的健康。

林子文說，台灣是世界極少數幾個地方擁有藻礁這個生態環境，他認為，現在工業的發展，無法像以前這樣有利可圖，未來或許無煙囪的工業和觀光產業，可能才是台灣發展的重點，希望民眾能支持藻礁的永存，讓藻礁成為後代子孫的資產。