橋頭地檢署日前接獲情資，指有不法業者在高雄市大社區一處鐵皮工廠堆置廢棄物，嚴重破壞環境。檢方與相關單位調查後，檢察官傳喚龔嫌等12人到案說明，認為50歲龔嫌有串供、滅證之虞，有羈押之必要，向橋頭地方法院聲請羈押禁見獲准。

橋頭地檢署獲報後與保安警察第七總隊第三大隊、調查局高雄市調查處，會同環保署環境督察總隊南區環境督察大隊、高雄市環保局等單位組成專案小組全力偵辦。

經專案小組蒐證後，於今年11月16日對龔姓工廠負責人及一家鐵線公司做搜索，並傳喚龔嫌等12人到案說明。經查，龔嫌明知旗下公司沒有取得廢棄物清除、處理許可證明文件，但仍故意從2007年起，利用小貨車向數十家公司收受廢油混合物及廢潤滑油，載運至大社區鐵皮屋工廠，非法堆置在廠房內及旁邊空地。

之後龔嫌再將廢油品放入桶槽內，以重力沉澱之物理作用將廢油品分離為上澄液和油泥，並將上澄液之油品，賣給不特定買家牟利，廢油泥則違法堆置在廠房內。初估每月不法所得約為7萬元。

此案經主任檢察官謝肇晶等人漏夜訊問後，認為龔嫌涉犯廢棄物清理法，未經主管機關許可，提供土地堆置廢棄物、並從事廢棄物清除、處理等罪嫌重大，且有串供、滅證之虞，有羈押之必要，向橋頭地院聲請羈押禁見獲准。