印度股市近期表現優異，SENSEX指數順利站上6萬點大關，並持續向上挑戰，主要來自五大利多支撐，包括經濟逐步開放、疫苗接種率提升、獲利前景穩健、央行維持寬鬆政策，以及基礎建設計畫推行等，在充裕的資金及政策支撐下，無論是印度股票或債券，後市展望皆可期。

根據瀚亞投資與ICICI保誠資產管理提供的印度溫度計指數顯示，最新數據為135.9，較前一個月稍微回落，但仍處於「加碼債券部位」區間。相較其他國家，印度股市、債市今年來表現都位於前段班，看好印度長期展望可利用定期定額方式，持續投入印度股市，且隨印度股市持續創高，亦可增持印度債券部位，以達到分散資產風險。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，印度央行上個月宣布維持利率寬鬆政策不變，並強調會以刺激經濟作為施政重點，給予股票市場充足信心。隨著印度疫情緩解、經濟復甦力道持續，企業獲利優於預期等優勢，也都成為推升SENSEX指數再創歷史新高的助力。

資金流向部分，林庭樟指出，外國機構投資者（FII）由買轉賣，10月賣超股票1355億盧比，將9月的買超全數奉還，不過今年來整體金額仍維持買超。國內機構投資者（DII）和共同基金持續站在買方，10月合計買超605億盧比，且連續8個月淨買超。

瀚亞印度策略收益債券基金經理人林培珣認為，印度政府於第四季開始縮減印式QE購債規模（GSAP），使得短天期印度債券出現雜音，拖累債券價格走低，但長天期印度債券仍獲得政策買盤支撐，相對看好該資產後續表現。

林培珣強調，近期國際信評機構穆迪上調印度主權債信用評等展望，相關利多可望發酵至年底。同時印度經濟持續好轉，觀察到今年來印度政府持續優化財政表現，稅收優於預期，政府也加速公營企業私有化的進程，包括基礎建設相關措施BOT化，透過納入民間資金減少政府負債壓力等，皆對印度債券帶來支撐。

瀚亞印度溫度計指數是根據印度市場中多項投資指標設立評價模型，並依據最終數據劃將投資建議分為「積極加碼股票、加碼股票部位、股債均衡配置、加碼債券部位，跟股票落袋為安」等區間。ICICI保誠資產管理是由印度最大民營銀行ICICI Bank及英國保誠集團（Prudential Plc）共同成立的資產管理公司，目前固定收益資產管理金額為全印度最大。