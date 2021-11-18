根據FactSet統計，S&P500指數成分股中高達81％的企業，今年第三季盈餘優於市場預期，加上資金面及經濟面支撐，美股今年以來表現氣勢如虹，尤其科技股為主的NASDAQ與費城半導體指數，分別上漲23％及35％，表現更是強勁，也帶動科技型美元計價基金亮眼成績，今年以來6檔科技型基金，交出超過20％報酬的好成績。

投信表示，以EPFR Global最新數據，美股基金上周再吸引73.25億美元資金流入，不僅連續七周資金淨流入，並連續五周蟬聯全球股票吸金王寶座，累計全年吸金3433億美元，美國總統拜登11月15日簽署1兆美元基礎建設法案，未來五年新支出資金規模達5500億美元，集中於基礎建設項目、環境保護、電動車等領域，政策大力支持，景氣擴張動能可望延續，預估將可持續帶動美股向上走勢。

日盛全球智能車基金研究團隊指出，美國基建法案完成立法程序，規模1兆美元，基建案將在交通、網路寬頻、公用事業、環境保護、電動車等領域投入超過5500億美元的新資金，其中150億美元用於擴建電動車充電站、購買電動校車。根據研究機構預估，未來五年每年政府支出新增280億美元，年增幅約2％，高於疫情前五年平均的1.6％，預估可望帶動GDP上修0.3～0.35％，支撐景氣動能延續。

日盛全球智能車基金研究團隊認為，基建法案通過、美國疫情改善和就業數據好於預期，皆提升投資者對經濟復甦的信心，預期美股持續高檔盤堅。產業方面仍看好電動車產業供應鏈，包含EV產品線豐富的造車新勢力，及積極轉型的傳統車廠、自動駕駛及電氣化過程中使用價值明顯增加的車用半導體，以及受惠充電站布建的電氣化設備業者，未來表現可期。