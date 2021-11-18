氣動元件廠台灣氣立拜自動化設備業訂單增長，前三季合併營收攀升至15.78億元、EPS從去年同期1.64元增加至2.96元，雙雙改寫同期新高。氣立表示，第四季向來是氣動元件產業淡季，第四季營運仍會優於2020年同期。法人估，今年營收及獲利均可創史上新高。

氣立第三季合併營收5.57億元，年成長30.16％；稅後淨利0.76億元，年增幅54.61％；EPS從去年同期0.70元增加至1.06元。前三季合併營收達15.78億元，年成長33.75％；稅後淨利2.07億元，年增幅80.60％；EPS達2.96元。氣立表示，今年的營收動能來自於舊客戶新訂單及新客戶雙重增加所致。

氣立生產夾爪及汽缸等氣動元件為主，第四季雖是氣動元件傳統銷售淡季，氣立10月合併營收1.6億元，年成長21.76％，仍創同期新高；前十月合併營收17.33億元，年增幅32.66％，不單超越2020年合併營收15.76億元，還改寫同期新高。