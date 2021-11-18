路透社援引消息人士報導，拜登政府已經與中國、印度和日本等全球主要原油消費國聯繫，盼他們考慮釋出原油庫存，以共同抑制不斷高漲的能源價格。

美國提出這樣的要求並不尋常。由於經濟活動從新冠疫情中復甦，導致油價飆漲及其他消費者物價不斷升高，美國總統拜登正試圖化解因為通膨高漲所引爆的政治壓力。

拜登政府此舉亦反映出石油輸出國組織（OPEC）成員國及其減產盟友帶給美國的挫敗，這個合稱OPEC+的產油國聯盟一再拒絕華盛頓呼籲加快增產的要求。

消息人士透露，我們談的是全球最大原油消費國向OPEC發出信息的象徵意義，即「你們必須改變作為」。

美國能源情報署（EIA）公布的上周（截至11月12日）原油庫存報告顯示該國已連續兩周釋出300多萬桶戰略儲油，以及拜登指示政府部門調查能源價格是否遭到違法操控，周三國際油價重挫，紐約12月期油收跌2.4美元或2.97%，為每桶78.36美元，創下10月7日以來新低。倫敦布蘭特期油收跌2.15美元或2.61%，為每桶80.28美元。

消息人士透露，過去幾周，拜登和幕僚高層已經與日本、韓國和印度等緊密的盟友以及中國討論一同釋出儲油的可能性。一名消息人士表示，東京方面初步做出了正面回應，但目前尚不清楚其他國家的想法如何。

一名參與討論的美國知情人士表示，美國自己的部分共需釋出超過2000萬～3000萬桶戰略儲油才能影響市場。

白宮拒絕對此消息發表評論，其國家安全委員會發言人表示，目前尚未做出任何決定。

另一方面，拜登周三亦致函聯邦貿易委員會（FTC），指示該機關著手調查油氣公司是否涉及違法操控價格的行為，導致美國汽油價格不斷飆漲。拜登在信中表示「有越來越多證據顯示，油氣公司可能從事不利於消費者權益的行為」，他並要求FTC「動用一切工具」查明此事。