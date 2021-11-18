意外來得猝不及防，有時甚至會發生在難以想像的地點，美國樂壇於昨天(11/17)傳出一則不幸的消息，知名饒舌歌手Young Dolph在美國時間17號下午，驚爆在田納西州(Tennessee)一家餅乾店遭到槍殺，生命停留在36歲這一年，目前警方正在調查並追緝兇嫌，這個不幸的消息一曝光，讓外界感到相當震驚。

死神什麼時候來到面前，大多時候很難察覺，據《美聯社》、《FOX13》等外媒報導，這起死亡案件發生在本月17號的下午1點多，位於田納西州曼菲斯(Memphis)的餅乾店Makeda's Butter Cookies傳出槍響，老闆Maurice Hill表示聽員工說知名歌手Young Dolph來店買餅乾，外頭突然有人開車過來，隨即掏槍朝Young Dolph射擊。

Young Dolph買個餅乾竟遭到槍擊，雖然緊急送醫，但最終傷重不治，享年36歲，如今警方正展開調查，而曼菲斯市長斯特里克蘭(Jim Strickland)事後也發布一份聲明，表示發生在Young Dolph身上的悲劇，提醒人們暴力犯罪所帶來的痛苦，「我的思念與祈禱將與受害者親友同在」。

On the scene of a shooting on Airways. I’m hearing Memphis rapper Young Dolph may be a victim in the shooting. Shooting happened at Makeda’s Cookies. pic.twitter.com/Dw1nTcKV3C — Jeremy Pierre FOX13 (@JeremypierreFOX) November 17, 2021

Young Dolph本名Adolph Thornton Jr.，在美國芝加哥出生，2歲時搬到了發生慘案的曼菲斯，他生前發行過多張混音專輯，也與眾多知名饒舌歌手合作，如2 Chainz、Megan Thee Stallion、Gucci Mane、Key Glock等，他在樂壇成績不俗，曾有三張個人專輯進入告示牌排行榜「Billboard 200」的前10名，目前最佳成績是2020年發行的《Rich Slave》專輯，拿下第四名，後勢看漲，不料英年早逝。