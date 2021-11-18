NU SKIN創下平均13.4秒售出一台美容儀器佳績。（NU SKIN提供）

NU SKIN ageLOC Me® 新智我2.0。（NU SKIN提供）

NU SKIN ageLOC®LumiSpa®睛緻修護組。（NU SKIN提供）

NU SKIN ageLOC Me® 新智我2.0。（NU SKIN提供）

迎接年底送禮旺季，美容儀器成為年末佳節贈禮首選，Nu Skin如新集團匯集世界頂尖專家人才，積極創新研發，擁有強大科研實力，把關產品品質，造就蟬聯四年全球排名第一美容儀器系列品牌，更創下平均13.4秒售出一台美容儀器的佳績。

保養專家SAM老師亦指出，美容儀器猶如肌膚運動教練，透過精心研發的機體技術，能確保消費者以適當的力道清潔與保養。Nu Skin熱銷「LumiSpa®新動機®」獨家「微脈動反旋科技」每天只要兩分鐘就可做好肌膚清潔，幫臉部來場居家放鬆SPA。「LumiSpa®新動機®」擁有豐富的護膚導頭及淨膚露、淨膚霜選擇。

每人膚況不同，時常困擾不知道自己適合什麼保養品， Nu Skin「ageLOC Me® 新智我」能為消費者量身打造客製化保養品，透過APP填答個人肌膚狀況與喜好，客製保養智芯，為肌膚直送貼合自身需求的濃縮精華，滿足保養所需，即日起至11月30日，首次在平台上註冊的用戶，購買指定美容儀器套裝即享買1套送1組優惠，最高贈品價值達3180元。