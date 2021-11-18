大貨車自撞翻車 駕駛受困車頭失去意識（翻攝照片／戴上容新北傳真）

50多歲男子今天上午駕駛大貨車，行經國道三重交流道南下匝道口時，不明原因自撞翻車，警消獲報後前往救援，駕駛受困車頭，經救援已脫困，目前意識昏迷被送往林口長庚醫院救治中。