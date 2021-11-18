三重交流道大貨車自撞翻車 駕駛昏迷送醫 南向入口封閉 11:492021/11/18 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大貨車自撞翻車 駕駛受困車頭失去意識（翻攝照片／戴上容新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大貨車自撞翻車 駕駛受困車頭失去意識（翻攝照片／戴上容新北傳真） 50多歲男子今天上午駕駛大貨車，行經國道三重交流道南下匝道口時，不明原因自撞翻車，警消獲報後前往救援，駕駛受困車頭，經救援已脫困，目前意識昏迷被送往林口長庚醫院救治中。 大貨車自撞翻車 駕駛受困車頭失去意識（翻攝自國道公路警察局臉書） 北市砂石車撞機車釀2死 警加強取締社子島周邊大型車違規 快訊／電車線掉落 台鐵大山-後龍間路線中斷 得花2小時搶修 #翻車 #駕駛受困 #車頭 #救援 #貨車自撞 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北黃牌重機撞汽車 17歲女高中生當場彈飛、頭部重創亡 11:202021/11/18 社會 情侶分手互搶「短毛貓」 女找友人助陣演變大亂鬥全吃官司 12:502021/11/17 社會 LEXUS NX大軍來襲 10車款任你選 11:002021/11/18 汽車情報-汽車新聞 宜蘭傳民宅火警 兩人受傷送醫 21:422021/11/17 社會 撿檳榔釀禍！國1北上4車連環撞 小貨車遭夾扁駕駛慘死 09:162021/11/17 社會 行車糾紛 木棍對決辣椒水誰勝出？ 03:132021/11/17 社會 20歲男騎士擦撞小貨車彈飛對向車道 慘遭休旅車輾過驚悚影片曝光 16:252021/11/17 社會 《產業》車用電子、ICT、新創聯手 探討智慧車商機 11:592021/11/17 財經 影》騎士撞飛腳踏車褲子滑落 內褲曝光網嗨翻：見紅了 10:492021/11/18 社會 國1北上苗栗段4車連撞 1車衝出邊坡釀1傷 11:032021/11/18 社會 運具電動化成COP26各國共識 04:102021/11/17 財經要聞 社會熱門新聞 老公想去「換妻俱樂部」 不答應就離婚 她崩潰：我太保守嗎？ - 社會 6女「裝置藝術」惡整停車路霸 網見車型：駕駛來頭不小 - 社會 婦買7萬大衣大鬧百貨遭上銬 律師李怡貞1句話電爆：別侮辱貴婦 - 社會 高麗菜田一夜被割光 11公嬤犯案原因曝！ 警續追上百名共犯 - 社會 人夫與女客偷情常玩車震 元配勸離遭嗆：車上充滿我們結合體 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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