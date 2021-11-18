位於新北市永和區的世界宗教博物館，即日起至明年2月20日推出的「愛如花如種–從911到119」特展，展出創辦人心道法師宗教交流的12件跨宗教和平禮物，其中「酋長鷹羽頭冠」、「翻轉戰爭的子彈十字架」、「本篤十六世教宗祝福狀」，來自世界祝福的神聖禮讚，象徵榮譽與尊崇，更有著讓人感動的特殊含意和故事。

酋長頭飾象徵榮譽跟尊崇，頭冠上老鷹的羽毛是族人的神聖之物。（世界宗教博物館提供）

心道法師和平行腳遍及世界各地，將愛的種子落入人心，持續深耕宗教交流、藝術文化、生命教育。日前宗博館剛過20歲生日，面對後疫情時代人們需要更多愛與和平的寧靜，啟動「華嚴世界–靈性生態館」，傳遞靈性生態愛地球的未來。推出的「愛如花如種–從911到119」特展，帶領大家跟隨心道法師足跡，看見宗博館「尊重每一個信仰，包容每一個族群，博愛每一個生命」核心創館理念。

台灣聖公會賴榮信主教致贈十字架。（世界宗教博物館提供）

回歸靈性、看見宗博！「愛如花如種–從911到119」展區分為「發心行願」、「和平之路年表」、「和平的禮物」和「愛地球行動」等主題展區，透過文圖、影像、生態造景，搭配創意年表和影像紀實，展現博物館幕後人、事、時、地、物的百轉千折。宗博館特別精選心道法師宗教交流獲贈的和平禮物，見證心道法師在宗教交流的努力與印記。

「本篤十六世教宗祝福狀」是來自梵蒂岡的祝福，象徵「由神而來永久護佑的誓約」。（世界宗教博物館提供）

從美國北達科他州的大草原到太平洋台灣的靈鷲山，一位印地安契匹威族老酋長和一位開山住持，一頂老鷹羽毛編制的酋長頭飾，飛越萬里，兩心相會，笑容跟肢體動作是他們溝通的最佳言語。2000年夏天，2人分別受邀到聯合國參加千禧年世界和平宗教領袖高峰會議，會議圓滿後，出於內心的感動，他把鷹羽頭冠送給心道法師做為禮物。

老酋長的一生致力於族人的文化傳承，他說：「我的族人被迫外移內遷」，眼神有著對印地安文化的保存跟珍惜大地原貌的渴望，希望大家認知人類的智慧是大地母親的希望，這與心道法師在聯合國發表的祈禱文，用宗教的愛為全世界和平祈禱，以尊重包容博愛創建宗博館全然相合。

2011年，台灣聖公會賴榮信主教致贈十字架，他說：「十字架特殊之處在它的材質，是用戰爭中殺人的子彈做成；做成十字，是代表上帝的愛、和平跟修復的一個記號。」非洲某個國家2011年內戰結束後，教會撿拾散落的子彈、彈頭，把它剪成十字架，代表上帝的愛分贈他人，以撫慰受傷的心靈。讓戰爭的「恨」，因著上帝的「愛」，被撫平、讓生命轉化。

1998年，天主教宗若望保祿二世透過天主教台北總教區副主教王榮和神父，贈送給心道法師及宗博館特別的祝福狀，象徵「由神而來永久護佑的誓約」，代表天主教教宗祝福、支持與鼓勵的心意，以文字及精美特殊的手繪圖紙傳達祝福，教宗的照片及祝福話語和簽名意義非凡，更是台灣宗教界多元與包容、愛心與奉獻的最佳見證。