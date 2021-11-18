星宇航空看好2022年後疫情旅遊市場，即日起至12月14日推出「2022重載希望，跟著星宇出國去」限時優惠，凡至星宇航空官網或各大合作旅行社購買台灣出發、不分航線與艙等機票，皆可享有折扣。

星宇航空表示，限定折扣涵蓋現有全航線、全艙等，包含澳門、峴港、檳城、東京、大阪、曼谷、吉隆坡、胡志明市、馬尼拉、新加坡，出發日為2022年1月1日至12月4日，並可享有「安心購買機票方案」，於2月14日前更改行程免收手續費。

以台北－東京商務艙為例，最高可折3997元，經濟艙最高折2562元；台北－大阪商務艙最高折3731元，經濟艙最高折2527；台北－檳城商務艙最高折3283元，經濟艙最高折2219元。

星宇指出，全球疫情逐漸趨緩，旅遊市場逐漸復甦，許多人已開始規劃久違的國外旅遊第一站，公司開航初期即碰上疫情爆發，許多旅客尚未實際體驗到星宇的五感服務，希望透過此次優惠活動，讓旅客提早預訂，體驗星宇航空為久違的第一趟旅程帶來最精緻的享受。

星宇航空8架A330-900及18架A350 XWB預計於明年中前開始交機，與現有A321neo共組全Airbus機隊，航網涵蓋亞太區域各重點城市，並預計於明年底開航北美航線。