初入社會或轉換職場，通常都需要一段適應時間，有網友表示自己是剛到科技業任職一個禮拜的新人，但上線沒幾天就開始被罵，導致上班壓力很大，好奇詢問大家菜鳥時期被罵多久才正常？有網友點出，如果是在台積電的話，確實是日常，趕快把實力練好才是重點。此外，有過來人提醒，新人要把態度拿出來，抄筆記是很重要的一環，至少要讓前輩覺得你有用心學習。

該名網友在PTT論壇Tech-Job版發文，透露自己剛到職滿一個禮拜，除了前兩天適應環境跟講解一些基礎之外，後來幾天上班時就很常被兇，語氣也變得比較嚴厲，讓他覺得壓力很大，因此好奇詢問大家菜鳥時期被罵多久才正常？文章一出引起網友們熱烈討論。

不少人認為，科技業新人遇到類似狀況很正常，「看前輩好不好，不然前幾個月被罵很正常」、「被罵多久要看運氣，而且主管的主觀印象很重要」「還是先做筆記然後盡量做吧，把實力練好才不會被罵」、「先把實力變好再說，更何況有些人想罵還是會罵XDD」、「會做人比會做事重要，還是要跟前輩維持好關係，被罵忍一下就過了。」

此外，有網友猜測原Po是不是在台積電上班，「感覺是GG，如果是的話，只能說是日常」、「別家公司不曉得，但台GG這樣很正常」、「台積電菜鳥要趕快證明實力才最重要，送飲料沒用」、「台積電就撐著點吧，熬到老鳥就換你罵人了」、「其實不管在哪都一樣，剛開始總是比較難，只能自己去適應。」

值得一提的是，有過來人提醒，新人要展現認真努力的態度，會減少被罵的機率，「筆記本先拿出來跟著抄，看到筆記本至少覺得你態度是OK的」、「就算真的不懂，態度先拿出來，筆記本超重要，裝也要裝一下」、「我前三個月，每天帶筆記本，邊做邊寫SOP，態度決定一切」、「同樣的問題盡量別問吧，自己做好筆記，別以為對方時間很多。」