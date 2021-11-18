美國通膨預期攀升，消費者信心指數驟降至10年低點，但近期美歐英等國央行攜手高鴿，對升息保持耐心的態度，大幅提振市場信心，根據11月美銀美林經理人調查報告顯示，經理人對經濟成長前景看法轉樂觀，61％支持聯準會認為通膨僅暫時性的看法，並預期升息保持耐心，淨加碼美股達29％，創2013年8月以來最高，明年行情續看好。

調查並指出，經理人在資產配置方面，淨加碼股票升至58％，淨加碼商品降至26％，且轉出能源股，轉入科技及消費耐久財股。區域上淨加碼美股月增13個百分點，採取槓鈴投資策略加碼銀行、科技及健康醫療類股比重最高，公用事業及必須消費品則為淨減碼。隨新的一年將近，30％預期2022年史坦普500指數看好。

最大尾端風險及最擁擠交易方面，通膨風險仍為這次調查的最大尾端風險，但自上月的48％大幅下滑至33％，擔憂央行升息及大陸監管風險則分居第二及第三。經理人認為做多科技為最擁擠交易占37％，其次為做多比特幣占21％。

富蘭克林證券投顧表示，根據凱利投資統計1950年以來美股月度表現，11～12月季節性表現突出，尤其1～10月亮麗漲勢後，11～12月合計平均漲幅達5％、收紅機率達92％。著眼美國經濟基本面強健，甫通過的基礎建設法案有助提升生產力，美股將持續扮演多頭主流。

建議現階段核心配置首選產業多元布局的美國平衡型基金，兼顧收益及類股輪動機會，股市投資看好包括側重數位轉型題材的科技產業，定價能力高且較不受供應鏈短缺影響，以及屬於實體資產且具備通膨轉嫁能力的基礎建設產業。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯指出，科技產業得益於先進的生產力、輕資產的營運模式且擁有產品定價權，能夠更好地應對通膨的影響。目前正處於消費者體驗科技主導的新零售模式和企業數位化轉型的開端，可預見在未來幾年，科技產業將有大量潛在的投資機會。現階段聚焦雲端平台、軟體即服務、電子商務、數位支付、AI、5G六大主軸，掌握數位轉型商機。

美盛凱利基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利認為，在全球朝淨零排放目標邁進，基礎建設產業在許多領域都扮演關鍵角色，將迎來數十年的成長週期，未來幾十年全球需要投資數兆美元，有助鞏固基礎建設公司的可允許報酬及股利水準，也將驅動這些基礎建設公司的資產規模成長，看好再生能源、公用事業，以及開始轉型或促進轉型的能源或運輸基礎建設公司，將可優先受惠。