華夏科技大學為感謝平日勞苦功高的導師們，特別利用期中考溫書假舉辦一日的導師激勵營活動。（華夏科大提供）

華夏科技大學為感謝平日勞苦功高的導師們，特別利用期中考溫書假舉辦一日的導師激勵營活動。（華夏科大提供）

華夏科技大學為感謝平日勞苦功高的導師們，特別利用期中考溫書假舉辦一日的導師激勵營活動，邀請名廚帶領老師們透過手作揉麵團及烘焙西式甜點，讓香氣與暖意滋養老師們的心，同時也傳達滿懷感謝之意，謝謝導師們平日對同學的用心與照顧。

華夏科大表示，平日為了學生們解除疑難雜症的導師，總是付出許多心力照顧班上的學子，除了帶領課程學習、專題製作、人際關係、甚至有時連親子關係等都是老師們面對班上學生的各類輔導主題。

為持續強化導師正能量與輔導策略，華夏科大學務處諮商輔導暨職涯發展中心每年規劃不同主題的導師激勵營活動，安排績優導師經驗傳承、辦理參訪活動、班級經營策略交流、學務事項宣導等方式，為辛苦的導師們充電。

本年度導師激勵活動特別在秋高氣爽的季節，除了上午手作烘焙品之外，於活動下午時段至貓空邀月茶坊，透過品茗、茶敘時光，讓導師分享平日工作甘苦談、班級經營策略，讓導師們在麵包香及茶葉香的薰陶之下，溫暖彼此的心，持續正向增能與相互支持，進而迴盪出更多愛心與耐心。