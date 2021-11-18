該怎麼送走？一名人妻日前在網路上表示，大姑因為北上來幫忙她帶孩子住進家裡，想不到大姑把女兒、被裁員的老公也一起帶來，更慘的是大姑現在懷孕，明年一月要生第二胎，一家三口再暴增成四口，讓人妻崩潰「您們開我玩笑的吧？我們不是在演台版寄生上流吧？」

這名原PO在臉書「匿名公社」表示，4年前她剛生完二胎，老公建議她接受全職主婦大姑的好意，暫時讓她北上來家裡幫忙，當時大姑老公在越南工作，便同意大姑帶著女兒到她家一起住。

但原PO萬萬沒想到，這只是大姑一家入侵她家的開始，之後大姑從來不提要回南部，在女兒幼稚園要開學時，大姑提議讓女兒和原PO女兒一起上學好有個伴，而原PO老公熬不過小孩子的請求，也同意了，但人妻發現，在小孩開始上學不久，大姑就將南部的房子出租。

原PO說，10月底大姑的老公被公司裁員從越南回來，隔離結束直接住進她家，原PO也問大姑，他們家之後有什麼計畫，結果大姑說有南部房子租金補貼生活，可能先住原PO家一陣子，邊找工作邊打算，請原PO多關照。

這段話讓原PO聽了傻眼，「大姑您開我玩笑的吧？我們不是在演台版寄生上流吧？我家只是普通的小康家庭」，且她更怕的是大姑現在懷孕，到明年一月三尊大神就變四尊，讓她上網詢問網友，該怎麼把大姑一家送走又不傷感情？

對此，網友紛紛留言：「好慘」、「弟弟養姊夫一家，會不會太好笑？」、「妳老公建議的，就叫妳老公處理啊！」、「難了，畢竟大姑又懷孕，相忍為大局」、「記得壞人不要自己做，請老公去和姊姊溝通」，還有人建議，「你也可收他們的租金，家裡所有支出費用都平攤」、「跟他們說家裡要整修，請他們搬出去！」