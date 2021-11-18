暴雨讓加拿大卑詩省（British Columbia）大淹水。

加拿大西部暴雨成災，2天降下1個月雨量，溫哥華所在的卑詩省（British Columbia）成水鄉澤國，於昨（17）日進入緊急狀態，當地農場多達數千頭動物來不及撤離被淹死。

英國《衛報》（The Guardian）報導，加拿大與美國西部地區2天降下1個月驚人雨量，在卑詩省引發山崩及洪災，至今已造成1人死亡，卑詩省多個地區大淹水，溫哥華聯外鐵路中斷。

根據空拍畫面，卑詩省多個地區已經成為水鄉澤國，一片汪洋中僅露出房舍建築，道路被淹沒，看不到街道。

加拿大卑詩省大淹水。（圖／路透社）

卑詩省省長賀謹（John Horgan）昨日晚間宣布卑詩省進入緊急狀態，他說狂風、暴雨、洪患重創卑詩省所有社區，警告近日內死亡人數恐怕會再攀升，同時他也將祭出旅行限制，確保重要物資送到災區。

加拿大卑詩省大淹水，農民趕緊撤離牛隻。（圖／路透社）

另據加拿大廣播公司（CBC）報導，卑詩省農業部長博法慕（Lana Popham）16日證實，洪災在當地造成「農業災難」，數千頭農場動物因來不及撤離不幸淹死，當局已經緊急派遣獸醫救治瀕死動物。

報導指出，博法慕昨日在記者會上幾乎快哭出來，她提到自己和艾伯茨福德（Abbotsford）地區的農民視訊時相當「心碎」，鏡頭另一邊的農民背後還看得見倒地、已明顯死亡的動物。

她說農場被淹沒，農民急著用船隻撤離動物，不過仍不得不放棄救援部份動物，部份動物即便被及時救出，身體狀態也不佳，未來幾天將面臨安樂死命運，「許多農民試圖撤離動物，但中途被迫放棄，因為腳底下的道路正在消失。」

博法慕說獲救動物急需食物及水，因為洪水徹底毀壞了飼料，部份地區的水源也被切斷。

過去幾天，不少熱心人士自行駕駛船隻、水上摩托車、氣墊船趕至當地，試圖用這些船隻協助撤離牛隻，當地媒體也捕捉到農民在大水中努力驅趕大批乳牛、又拉又拖牛隻的驚險畫面。

加拿大卑詩省暴雨成災，農人緊急撤離牛隻。

艾伯茨福德以土地肥沃聞名，卑詩省有一半農場都來自這裡。