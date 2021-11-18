今年32歲的Victoria是愛滋感染者，5年前一次外出運動時發生突發性休克，後來胸腔X光檢查發現有不明原因的肺浸潤，半年內反覆低燒、呼吸困難，進一步檢查才確診肺結核和愛滋感染。「你得了這種病，誰還會要你？」一次與親戚的口角中，對方脫口而出的這句話，有如尖銳的刀刺進她心裡。

台灣連續3年愛滋新確診數逐年下降，但近5年女性感染者仍以每年3％的幅度增加，目前全台約有2000多位患者。部立桃園醫院感染科主任鄭健禹指出，女性感染者屬於弱勢中的弱勢，可能被貼上「私生活不檢點」、「吸毒」、「不能生小孩」等標籤，但其實不少女性感染者只有單一伴侶，仍被傳染愛滋病。

台灣露德協會副秘書長古佳蓓曾遇過一位17歲女性感染者，和初戀男友相戀後懷了孩子，卻發現自己感染愛滋，相當憂心地找她商量該不該把孩子生下來；還有一名結婚多年的女性患者，被丈夫傳染愛滋病，婆家發現後非但沒有體諒她，還怪她沒管好先生，直到後來先生發病過世後，婆婆更是不諒解，甚至將她掃地出門。

部立桃園醫院針對72位女性感染者進行生活現況調查，發現女性愛滋感染意識普遍低，高達87.5％因為發病、身體不適就醫才發現感染；而沉重的社會標籤帶來巨大的心理壓力，約8成女性感染者曾情緒困擾或精神壓力至身心科就醫。

該調查顯示，女性愛滋感染者面臨6大困境，包括每天固定服藥、懷孕或生育、更年期、經濟問題、藥物副作用，以及其他健康問題不敢就醫。古佳蓓指出，女性感染者發病後輾轉就醫、超過半年才確診的患者並不少見，不僅本人沒有意識到，醫師也不會第一時間聯想到愛滋；她也遇過一位女性感染者因長期肺炎找不到原因，胸腔科醫師會診感染科後建議做愛滋檢查，卻被家人一口拒絕，因此延遲不少時間才治療。

鄭健禹提醒，愛滋病毒不挑人，病毒主要透過血液和體液傳染，只要有高風險行為都應注意。疾病管制署提供免費匿名愛滋篩檢，只要有性行為的民眾，建議至少進行一次篩檢；有無套性行為的民眾，建議每年至少進行一次篩檢；有感染風險的民眾，建議每3到6個月進行一次篩檢。

愛滋病篩檢及治療方式日新月異。國際大型研究證實，感染者只要穩定服藥至血液中測不到病毒，即使有無套性行為也不具傳染力，感染者也可以懷孕生子，享受良好健康的生活品質和美滿的家庭生活。