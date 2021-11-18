日月光投控（3711）秉持「以人為本」的企業文化，從員工角度出發，整合管理組織建立職業安全衛生守護聯盟，積極塑造主動的安全文化，以提升職場安全與建構優質健康的工作環境。日月光半導體榮獲勞動部110年「國家職業安全衛生獎－企業標竿獎」，卓越的精神與表現深獲肯定，更創造產業安全衛生新紀元。

日月光依循公司永續發展政策，塑造企業體的優質安全文化，從預防的角度出發，定期檢視風險與執行強化專案計畫，並針對高階主管、基層主管、一般員工等不同對象，依其需求規畫合適的活動與課程，搭配即時獎勵制度，實現全員參與。

在工廠端，積極落實制度面的標準規範，透過每月廠處長自主管理及產線環境的訪查評估，深入了解現場人員、硬體環境需求，提供軟性、加乘的關懷照護。日月光也貫徹安全文化核心精神，早於2005年取得OHSAS 18001職安衛管理系統驗證，後續也主動推動台灣職業安全衛生管理系統驗證與轉證為ISO45001管理系統，另外針對勞動人權，也於2018年通過國際商業聯盟準則RBA的查證，以驗證框架建構公司全體一致的意識。

日月光從員工角度出發，重視職場安全及防護措施，秉持預防、預警、應變的思維，設計智慧化管理系統，完整連結風險評估、作業管制、異常事故、緊急應變管理，以至於基本溝通與訓練等資訊化管理程序，透過系統的建構，化被動為主動，掌握即時資訊、提高效率運作，更緊密地鏈結廠區作業。

比如年度大型疏散演練，配合即時資訊應用看板與緊急應變疏散智能e化點名，掌握第一手、跨區域的災情資訊，即時瞭解人員與工廠狀況；甚至在疫情嚴峻的期間，運用大數據分析、觀察變化，提升趨勢預測的精準性。