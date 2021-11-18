LED封裝模組廠商華興（6164）今年確立可轉盈，明年以照明事業為拓展業務之主軸，其中，爭取低溫照明以及工程照明商機，並積極推展UV LED新事業，預計整體照明業務年成長上看60%，可望推動明年整體營收年增幅度與今年相當。

華興17日召開法人說明會，董事長劉守雄對自家UV LED新事業的BioLED寄予厚望，看好明年會有新的作為，並且擴大照明業務，讓業績持續成長。華能的照明為明年業務成長主力，公司也有意推動華能照明三年上市櫃計畫。

華興旗下華能光電今年增加150家客戶，明年持續拓展低溫照明以及工程照明業務，加上今年首度發表的UV LED將推出新產品上市，明年照明業務扮演業績成長推手，明年整體照明業績目標成長60%。

華興今年在低溫照明外銷、LED元件外銷、LED元件大中華市場、照明內銷等事業均成長，年增目標分達51%、21%、25%、18%，明年設定低溫照明、LED元件外銷、LED元件大中華事場業績比今年再成長54%、10%、5~10%的年增幅為目標；此外，公司今年BioLED新事業占業績比重1.5~2%，明年預計占比大幅提升至10~15%，有利挹注營收以及整體毛利率上揚。

華興今年前三季營收7.15億元，年增約26%，淨利1558萬元，每股淨利0.16元，比去年同期轉盈；展望第四季業績可望穩於第三季的旺季水準，全年營收年增估約25%，比去年轉盈確定。

華興前三季LED元件占比為58%，商業照明占比18%，低溫照明占15%，UV占1%，8%為其他類產品。

華興電子產品線主要在LED封裝及照明，傳統LED封裝由母公司營運，主要應用在工業用客製化指示燈以及白色家電用指示燈，今年導入交通警示燈產品，持續以最高品質封裝站穩利基市場，LED照明業務由子公司華能光電運營，低溫照明市占第一，近年布局台灣在地照明業務成效顯著，尤其平板燈產品，貢獻逐年成長。

今年特別成立的UV專責事業單位主打BioLED品牌，除經銷飛利浦 UVC紫外線設備外，也推出各種型式自有產品，現正認證符合國家通訊傳播委員會NCC法規，將人體感應列為標配；BioLED桌上型產品於家用消毒以及除塵(蹣)時，偵測到物體靠近即會停止點燈，避免UVC紫外線直接照射人體和寵物，針對一般企業及公共空間推出空調型系列產品以及符合美國CDC推薦UVGI的產品，也成為說會亮點。