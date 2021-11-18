佳凌(4976)車用鏡頭佈局持續發酵，美系車廠ADAS高階鏡頭將於明年第1季末開始出貨，至於需求持續增加的元宇宙最重要的裝置AR/VR，佳凌幾年前就開始提供關鍵元件，受惠車載鏡頭出貨持續放量，且消費性電子及智慧家居產品持續成長，佳凌預估，明年業績會比今年好，可望有兩位數成長。

佳凌是國內光學元件廠中最專注紮實耕耘車載鏡頭廠商，挾公司長期在非球面模造玻璃技術優勢，佳凌在車載ADAS鏡頭及光達鏡頭等佈局逐漸發酵，目前6大自動駕駛系統廠有4家是佳凌的客戶，隨著車用ADAS滲透率提升，近兩年佳凌車載鏡頭出貨量穩定攀升，今年車用佔營收比重已達20%到30%。

受惠車用、消費性電子及智慧家居三大產品線高度成長，今年營運翻身，今年前3季稅後盈餘為2531萬元，遠優於去年同期虧損，每股盈餘為0.21元，累計前10月合併營收為13.99億元，年成長35.02%。

今年以來，由於終端應用需求強勁，大陸玻璃上游材料大缺，且越南及馬來西亞疫情於第2季末到第3季大爆發，元件短缺致使佳凌第3季營運受到不小影響，不過隨著東南亞疫情趨緩，佳凌營運逐漸回穩。

今年上半年車載鏡頭營收約成長50%到60%，受到下半年缺料影響，預估全年增幅約20%到30%，由於美系車廠ADAS高階鏡頭將於明年第1季末開始出貨，佳凌預估，明年車載鏡頭成長幅度將達40%到50%。

除車載鏡頭外，消費性產品(包括安控視訊)鏡頭佔營收比重約40%到50%，若加上光通訊佔比約60%到70%，大鏡頭攝影鏡頭佔比約10%以內，投影機和相機佔比則低於10%。

今年消費性產品鏡頭年增約20%到30%，預估明年可成長10%到20%，智慧安控預估亦可望成長10%到20%。

為因應客戶需求，佳凌也持續擴產，其中非球面模造玻璃設備今年初增加2台，年底將再增加2台，台中廠生產高階自駕車精密元件設備及自動化預計今年下半年到明年上半年投入，2022年到2023年將有高階自駕及光達元件製造組裝精密設備及無人設備產線投入，2024年嘉義廠也將啟動二廠建置，預估2025年完成，明年資本支出將達3億元。