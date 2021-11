蕭亞軒和小16歲男友黃皓交往4年左右,7月突然PO出影片,寫道「謝謝你的一切,再見」,隨後,黃皓也PO出看似兩人的搭肩合照,更留下2字「再見」,讓外界推測小倆口是否感情生變?不過近來正逢出道22周年紀念日,她不儘曬出自拍美照,更不忘留言感謝粉絲多年來的支持。

蕭亞軒之前被愛犬「弟弟」咬傷臉部,但依舊大方分享傷勢,承認臉上嘴角有條傷疤,昨(17日)不避諱在臉書曬出自拍美照,只見她擺出性感嫵媚的撩人姿勢,眼神更對著鏡頭頻頻放電,更罕見嶄露私下俏皮的一面,還嘟著嘴唇做出要獻出飛吻的模樣,接著寫道:「Happy 22 years . Thank you all for all these years . Have faith」,原來是17日正逢她出道22周年的紀念日,想藉此感謝粉絲們多年來,一路不離不棄的力挺和支持。

對此,粉絲紛紛留言:「Elva加油,期待赤裸真相的live演出」、「期待妳彈吉他…直播唱歌或規劃明年的演唱會」、「愛你,我的女神,永遠都只喜歡你」、「妳最迷人的歌聲,陪伴我度過了這最美的22年」、「謝謝你22年的歌聲,一直陪伴著我,love U」、「好想你,等你回來,好想聽你唱歌」。

蕭亞軒日前也罕見曬出性感美照,只見她穿著黑色長版Tee,呈現「下半身失蹤」的狀態,更露出一雙修長美腿,不過卻被眼尖粉絲發現疑似隱約露出白色花紋內褲,意外掀起討論熱潮。