蕭亞軒和小16歲男友黃皓交往4年左右，7月突然PO出影片，寫道「謝謝你的一切，再見」，隨後，黃皓也PO出看似兩人的搭肩合照，更留下2字「再見」，讓外界推測小倆口是否感情生變？不過近來正逢出道22周年紀念日，她不儘曬出自拍美照，更不忘留言感謝粉絲多年來的支持。

蕭亞軒之前被愛犬「弟弟」咬傷臉部，但依舊大方分享傷勢，承認臉上嘴角有條傷疤，昨（17日）不避諱在臉書曬出自拍美照，只見她擺出性感嫵媚的撩人姿勢，眼神更對著鏡頭頻頻放電，更罕見嶄露私下俏皮的一面，還嘟著嘴唇做出要獻出飛吻的模樣，接著寫道：「Happy 22 years . Thank you all for all these years . Have faith」，原來是17日正逢她出道22周年的紀念日，想藉此感謝粉絲們多年來，一路不離不棄的力挺和支持。

對此，粉絲紛紛留言：「Elva加油，期待赤裸真相的live演出」、「期待妳彈吉他…直播唱歌或規劃明年的演唱會」、「愛你，我的女神，永遠都只喜歡你」、「妳最迷人的歌聲，陪伴我度過了這最美的22年」、「謝謝你22年的歌聲，一直陪伴著我，love U」、「好想你，等你回來，好想聽你唱歌」。

蕭亞軒日前也罕見曬出性感美照，只見她穿著黑色長版Tee，呈現「下半身失蹤」的狀態，更露出一雙修長美腿，不過卻被眼尖粉絲發現疑似隱約露出白色花紋內褲，意外掀起討論熱潮。