宜蘭擱淺偽虎鯨體型偏瘦 人員抽胃液觀察是否灌食

宜蘭蘇澳昨天中午發現一隻活體偽虎鯨擱淺，經專業人員評估後，今天凌晨12點多緊急送往基隆八斗子救援。基隆市政府產發處表示，初步判定為幼鯨，外型偏瘦弱、脂肪層薄，已許久沒有進食，今天將陸續檢查是否有其他疾病，目前以人工方式給予營養品，將抽取胃液檢測是否可以進食。

中華鯨豚協會專員郭祥廈指出，昨天接獲通報立即趕往蘇澳查看，偽虎鯨體長約320公分、雌性、體態偏瘦，身上沒有明顯外傷，依品種判定目前正值青少年階段，評估後，決定後送至基隆八斗子救援，經超音波檢查發現，偽虎鯨身上有積水、心肺功能不佳，獸醫師給予抗生素，並用插管方式補充水分，今天預計將再進行一次管灌補水。

郭祥廈說，偽虎鯨已許久未進食，目前不確定是否有過度飢餓造成胃酸功能不足問題，希望補水後能沖掉少許胃液，只要酸鹼值足夠，就會協助進食，現在由志工們輪流使用工具協助鯨豚漂浮，目前狀況皆穩定，他提及，鯨豚重達400公斤，一次要10多人才抬得動，很感謝基隆人協助安置。

產發處海洋及農漁發展科長蔡馥嚀補充說明，接近中午時，人員已試著抽取鯨豚胃液檢測酸鹼值，確認適不適合進食，必須要有一度酸度才能消化食物，並同步以試管方式給予營養補給品，讓牠補充體力，今天會持續測試，再進行生物檢查是否有疾病。

八斗子岸置中心救援現場除了有數名人員協助鯨豚漂浮，一旁也有一名志工協助紀錄其呼吸狀態、排便等，每呼吸一次畫一個正字記號，每五分鐘平均呼吸13次。蔡馥嚀解釋，記錄鯨豚呼吸是觀察鯨豚中最重要的工作，若呼吸不正常可能是有急速惡化情形，目前皆正常，會持續觀察其健康狀況，再決定是否野放。