不少父母都會幫孩子規畫未來。一名人父表示，每年都會替兒子存10萬元，至今已12年，戶頭裡的存款已累積逾127萬，並PO出照片分享，令不少網友稱羨「別人的爸爸總是不會讓我失望」，但也有網友建議他把錢存股，存款才不會縮水。

原PO日前於臉書社團《爆廢公社公開版》分享一張照片指出，為了兒子的將來能夠輕鬆一些，12年來他每年都會存10萬元到郵局，戶頭目前累計127萬7193元，「孩子長大後要做生意、娶老婆，都可以自由運用這筆資金」。

原PO 12年來他每個月都會存10萬元到郵局，戶頭目前累計127萬7193元。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

貼文曝光後，不少網友都投以羨慕的眼光，「天啊！當你兒子也太幸福」、「您還有缺兒子嗎」、「了不起的爸爸」、「希望你的兒子會珍惜你給的一切」、「一年能存10萬，真的很不容易」、「原PO感覺薪水很高」；其中也有不少人當場認親，「爸爸需要按摩嗎？」、「爸爸我是你失散多年的兒子」。

不過留言中也有人建議原PO，不要將錢存在銀行或是郵局，應該要拿去存股，一來可以獲利更多，二來也不用擔心通貨膨脹錢變薄，「可以把錢拿去買台積電，可以賺5至6倍」、「希望你的兒子長大後不會發現，120萬因為通膨變成12萬」、「錢只會愈變愈薄，建議別傻傻存在銀行裡」、「銀行沒辦法抗通膨啊」。