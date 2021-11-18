大陸女星蔣勤勤以瓊瑤劇《蒼天有淚》走紅，她一雙靈氣雙眼和清新氣質，獲得瓊瑤幫取藝名「水靈」，雖然蔣勤勤過幾年後，就改回本名蔣勤勤，不過，她也陸續交出《半生緣》、《射鵰英雄傳》、《喬家大院》等作品，而近日推出新戲《當家主母》的蔣勤勤，卻傳出她拍巴掌戲堅持真打，還預告「可能臉會腫」，引發外界熱議，對此，蔣勤勤也親上火線還原真相。

古裝劇《當家主母》找來蔣勤勤、楊蓉等人主演，故事描述女人們在大宅裡的愛恨情仇，蔣勤勤飾演任家夫人，但丈夫最愛的卻是青梅竹馬的舊情人楊蓉，蔣勤勤的角色性格暴躁，一出場就上演抓姦戲碼，怒賞情敵楊蓉兩巴掌，還踹飛對方手上的剪刀。

不過陸網近日卻瘋傳一段楊蓉的受訪影片，她表示在賞耳光戲之前，蔣勤勤堅持真打，還預告說可能會把楊蓉的臉打腫，受訪片段引發熱議，面對爭議，蔣勤勤昨則轉發拍戲花絮片段，並寫下：「哪裡捨得打蓉妹妹呀，打自己才是下狠手」，楊蓉也現身回應：「我說過勤勤姐就像太陽，溫暖對待每一個人。」楊蓉表示，她和蔣勤勤都是專業演員，怒斥媒體惡意剪接和過度解讀。

蔣勤勤微博全文。（圖／取材自蔣勤勤微博）

其實，蔣勤勤和楊蓉拍攝這場抓姦戲碼時，兩人就事先討論賞巴掌和踢剪刀戲的細節，蔣勤勤還擔心手上飾品會傷到楊蓉，而楊蓉排練時還緊張到手抖，甚至被「大老婆」蔣勤勤的氣勢壓制直呼：「她肯定會真打，是真的！請救護車在門口等一下」，楊蓉害怕模樣，讓工作人員都忍不住笑場。