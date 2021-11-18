超市肉片雖然包裝仔細，但不知道經過多少人的手，所以不少民眾習慣將肉片買回家後，先沖洗再料理。一名網友就被「肉片要不要洗」這個問題困擾很久，忍不住發文討教，疑問曝光後釣出內行人直言多此一舉。此外，也有人說，真要避免吃到引發食物中毒的病菌，把肉煮熟才是關鍵。

一名網友昨在臉書社團《家常菜》上發文求解，「有個問題困擾很久，請問超市買回來的火鍋片需要洗再下鍋嗎？」疑問曝光引起兩派網友爭相討論。不少網友分享自己的觀點，「我會洗耶，因為不知多少人摸過」、「洗一下比較安心」、「直接煮，去火鍋店他們也沒洗」、「機器切片不洗不安心」、「我都另外燙一次才下鍋」。

隨後有內行人跳出解答，「不用洗，我在工廠工作過，切片完直接包裝，全程都是冷凍乾淨狀態」、「冷凍食品低溫零下急速冷凍殺菌，高溫真空殺菌，如果是保鮮盒上面加保鮮膜，作業員也是在零下冷凍庫房作業，細菌早就殺光了，直接煮，放心食用吧」，讓網友大喊好安心。

另外，有網友也留言分享YouTuber麥克韮啦的影片，告訴大家造成食物中毒的細菌如大腸桿菌、沙門氏菌等，其實不是用水洗就能去除的，比起用水洗肉，把肉煮熟才是最好的殺菌方式。