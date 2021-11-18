去年林姓男子在住處放火，燒死隔壁行動不便的黃姓鄰居，台灣高等法院維持一審判決，斥責他犯罪後僅坦承放火犯行，空言否認殺人犯行，犯後態度惡劣，依殺人罪判處19年徒刑。可上訴。

林男因不滿房東要求搬離而欲放火輕生，去年11月3日中午他在自己住的8樓套房內，以打火機點燃衣櫃內衣物後，因不耐高溫與濃煙而逃離現場，但該處火勢一發不可收拾，迅速漫延。

住在相隔1條走道的黃姓男子，因未能逃離火場，在套房內因吸入濃煙窒息缺氧，引起缺氧性腦病變、敗血症而導致多器官衰竭，送醫急救後，同年月29日死亡。

一審及二審審酌林男僅因不滿房東要求搬離而欲自殺，竟不顧他人生命與居住、財產之安全，放火造成鄰居死亡，他犯罪後僅坦承放火犯行，空言否認殺人犯行，犯後態度惡劣，依殺人罪判刑19年。可上訴。

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