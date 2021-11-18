台灣動物緊急救援小組為了讓毛孩子溫飽過冬，今年首度攜手全家便利商店，推出「讓愛多一點，浪浪飽一點」捐點數做公益活動，目標募集1.5億點，請民眾一起幫助全台的兩萬多隻流浪貓狗。

除了捐出點數外，民眾也可以到全台超過3900家全家超商購買愛心限定款蛋糕，全家超商會額外捐出同等於該商品累點之點數，所有點數都會轉換成貓狗糧食，捐助給台灣動物緊急救援小組所成立的「台灣貓狗聯合勸募平台」，幫助全台140多個弱勢貓狗園，超過2萬隻流浪貓、狗。

全家便利商店公共事務暨品牌溝通室部長吳采樺表示，動物保護是目前會員最關心的議題，所以今年持續推出「點數換糧」計畫，與台灣動物緊急救援小組合作，串聯1450萬會員的點數動能，和全台超過3900家店舖做為愛心據點。

除鼓勵會員透過全家App捐點外，全家超商更加碼推出限定商品點數捐，集結大眾力量募集點數後，「全家」將會善用通路優勢協助採購換成飼料，並運用綿密物流系統協助運送至指定地點，降低公益團體分配物資的難度，讓援助更全面。

此外，台灣動物緊急救援小組也籲請民眾能捐出五倍券，幫助更多流浪貓、狗。過去20年來，救援小組已營救逾5000隻傷病貓狗。