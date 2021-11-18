疫情催化了消費者大量使用社群媒體，除了在社群媒體分享生活，也漸漸習慣在社群媒體上搜尋與購物，跨境電商業者進軍海外市場心得滿滿，美國電商巨擘Amazon的代營運商恆昌盛，為協助臺灣電商業者商品在Amazon脫穎而出，今年發展結合大數據與人工智慧技術挑選適地化商品，再搭配優化商品網頁與有效的站內行銷工具，作到最大化電商業者的效益成本比，降低電商業者的試錯成本。

「2021臺灣好物賣全球–跨境電商趨勢論壇」18日於線上舉辦，邀請恆昌盛、出海智慧、沐伊孕哺、PChomeSEA、樂利數位、豐晨貿易、Pinkoi、好物飛行、臺北數位、V-COMMERCE、GDT等11家有豐富跨境經營經驗的臺灣業者，為想拓展海外市場的企業帶來馬來西亞、泰國、印尼、越南、美國、日本及中國大陸等地最新商情。

經濟部商業司長蘇文玲指出，今年跨境電商趨勢論壇就美國、印尼、泰國、馬來西亞與中國大陸的電商數據應用、泰國與越南的社群平台銷售模式，以及日本與馬來西亞節慶行銷等不同主題，邀請電商業者分享如何強化臺灣電商及跨境商品在海外市場的知名度。

除了恆昌盛分享用數據協助供應商節省成本，出海智慧以馬來西亞為基地拓展泰國市場，Pinkoi搭配日本購物旺季更接地氣的推廣臺灣商品，三家業者的分享在現場引起熱烈討論。出海智慧因應泰國消費者已習慣於臉書上購物，因此打造一個結合臺灣商品雲、結帳工具與跨境物流的完整解決方案，除讓交易流程都在臉書完成外，亦可協助臺灣品牌商對接泰國社群賣家，找到新的海外銷售模式。