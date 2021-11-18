第四屆全球企業永續論壇（GCSF）17日於台北揭開序幕，MSCI與CFA Society合辦的「永續主題論壇：如何轉型到淨零經濟」中，MSCI台灣區業務負責人暨執行董事陳彥霓、MSCI亞太區ESG與氣候研究部主管王曉書，聚焦上市公司氣候風險揭露差距大，影響投資評估，對企業氣候風險發表相關看法。

陳彥霓表示，全球各國因應氣候危機、追求淨零排放的動能雖不斷升溫，但在上市公司氣候風險揭露方面，仍然存在重大差距。而氣候訊息揭露，對於投資者評估公司的碳密度及投資組合績效的影響非常大。

根據日前落幕的聯合國氣候峰會COP26各國所達成的共識，為了避免全球暖化產生最惡劣的衝擊，需要更快速、有深度、持續減少全球溫室氣體排放。陳彥霓認為，資產擁有者與資產管理業者勢必採用更積極且具體的行動，將資金往減碳及氣候變遷風險影響較低、甚至反而因此受惠的資產移動。

陳彥霓表示，MSCI ESG研究關於氣候變遷相關的數據點有超過700個，從最基礎的碳排放、化石燃料曝險、到氣候變遷風險曝險，包含企業及地理位置之風險值，再到公司碳政策管理、低碳轉型評估等，都有完整的資料及模型協助客戶評估相關的風險及機遇。

對機構投資人而言，如何去評估被投資公司是否有實現承諾，需要有相對應的工具才能進行管理。MSCI已於9月根據TCFD最新框架，推出「預計升溫」（Implied Temperature Rise）解決方案，可以協助客戶運用MSCI分析系統工具及完整的氣候變遷模型及數據，製作出完整符合TCFD框架之報告。同時，MSCI已於10月在官網上公開逾2900家公司（MSCI ACWI指數成分股）的預計升溫資料，使投資人能夠獲得需要的資料和透明度，以掌握向淨零排放的過度。

王曉書則認為，氣候變遷已成為機構投資者關鍵風險，將同時給金融業帶來系統性風險和新的投資機會，管理這些氣候風險和抓住新的機遇，對於保護並提高投資表現，以及實現永續發展目標至關重要。

王曉書指出，全球上市公司面對氣候挑戰其實備受壓力，MSCI每季發布淨零追蹤報告，揭露MSCI全球可投資市場指數中近萬家上市公司邁向淨零，以及世紀末控溫的現階段表現。2020年受新冠疫情影響，全球企業碳排放量確有下降，但今年因能源緊缺和生產回溫，企業的碳排放量也緩慢回升，這個趨勢對上市公司不容樂觀。