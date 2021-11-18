2022年高雄巿議員選舉，因人口轉移，外界推估左營、楠梓區增1席，前金、新興、苓雅區少1席，但根據10月人口統計，換算應選席次，三民區只多前新苓不到4000人，距離大選投票日前半年的「生死線」，誰掉1席還很難說。

根據《選罷法》相關規定，高雄巿66席議員扣掉山地原住民3席以及平地原住民1席，區域議員應選出62席，以高雄巿10月人口數274萬9293人，等於每4萬4343人要選出1席議員。不足1席的，則依剩餘的人口數多寡遞補進位。

左營、楠梓本屆應選議員8席，但目前兩區人口數38萬6732人，可望選出8.7席議員，反觀前金、新興、苓雅區，本屆應選議員6席，但目前人口數24萬1179，只夠選出5.4席議員，以人口趨勢而言，左楠區明年增加1席確實很有機會。

不過有人口危機的不只是前新苓，三民區本屆議員應選8席，目前人口33萬3704人，換算約選出7.5席議員。比較前新苓與三民兩選區整數席次剩下的人口數，前金苓是1萬9464人、三民區是2萬3303人，三民區人口數只多出3839人。

根據規定，巿議員應選席次，應以選舉日的前6個月為基準點，若以明年11月選舉回推，時間點將落在明年5月，距離現在還有半年，各選區人口生老病死隨時有變化，明年哪一區的議員少1席，前新苓與三民區恐怕還有得拚。