港府今（18日）凌晨發稿回應美中經濟與安全審議委員會發表的報告，表示堅決反對及強烈譴責委員會在報告中的多項不實指控，再次敦促美國尊重國際法和國際關係基本準則。

港府指，自《香港國安法》實施後，香港社會因此得以由亂轉治。《香港國安法》確保香港特區堅決全面準確貫徹「一國兩制」方針，香港特區的高度自治得到保障，民眾繼續依法享有《香港基本法》下的權利和自由。

營商環境方面，港府表示《香港國安法》不單保障了社會的安全穩定，也鞏固了香港作為國際金融中心的地位，有利吸引更多全球各地的投資者前來營商和投資。自《香港國安法》實施以來，香港的金融市場維持穩定，銀行業依舊蓬勃發展，金融服務業前景依然極佳，不論是在香港或大陸，到哪都有發展機遇。

港府也指出，報告內針對完善選舉制度的失實指控，稱為確保香港特區選舉制度符合「一國兩制」方針及香港特區的實際情況，令「愛國者治港」原則得以全面落實，有利維護國家主權、安全、發展利益，保持香港長期繁榮穩定，因此完善香港特區的選舉制度是及時和必須的。

港府還提到，報告內稱港府向大學發出有關國家安全教育的通函之指控實屬錯誤，對有人基於對香港落實國民教育缺乏了解及尊重而作出的雙重標準、偏頗言論及無理指控感到十分不滿，也對於報告無理質疑香港特區的檢控決定和司法獨立性表示絕不認同。