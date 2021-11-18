台灣之星物聯網佈局有成，截至今年10月，相較去年同期，整體物聯網申辦量及營收皆有顯著成長，申辦量成長44%、營收成長24%，持續朝向企業客戶營收佔比10%、年複合成長率達110%的目標邁進。

迎接後疫情新日常的到來，台灣之星今(18)日宣佈攜手日本IoT新創公司、日本經濟產業省認證的J-Startup企業-「VACAN」合作，結合5G高網速、大連結、低延遲三大特性及其首創的「空位資訊整合平台」，透過VACAN AI專利技術及設備，全自動即時監測空間使用狀況及監控區域人流，經過人工智能與圖像分析，民眾只要透過手機、電腦等多元終端裝置，就能即時查詢空位/人潮資訊，發揮降低人潮群聚、減少等待時間、場域空間彈性調整、有效管理場域設備之四大優勢，且此解決方案可佈署於城市中所有場域，依據場域提供最合適的偵測設備、並提供客製化的資訊整合介面，以智慧城市解決方案的服務提供者之姿，創造資訊可視化的智慧城市。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，新冠肺炎疫情出現前，所有大城市其實都已面臨到人口過度密集、擁擠的問題，隨著疫情在全球爆發後，為降低民眾的接觸染疫風險，這就成為各國政府急需面對與解決的首要問題。日本是世界排名前十的高密度人口國家，此次攜手VACAN合作，就是看好其擁有多項技術專利的空間資訊整合平台以及在日本成功營運的經驗，相信未來再結合台灣之星的客製化5G企業連網解決方案，必定能提供企業用戶最合適的空間資訊整合服務，讓都市系統及居民在各種環境衝擊和壓力下都能保持正常運作，並持續提升民眾最佳化體驗。