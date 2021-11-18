線上旅遊及娛樂體驗預訂平台KLOOK為解決旅客租車奔波不便，推出「到府取還車」服務，目前於雙北特定區域免費試營運，預計明年上半年逐步將服務拓展至全台其他區域。由於適逢跨年連假至春節的租車高峰，亦推出跨年租車早鳥預訂優惠因應，搶攻市場商機。

KLOOK「一站式租車預訂服務」推出1年以來，目前已成為全台租車最大平台，合作租車業者遍布全台，提供上萬種租車選擇、取還車店面超過250個，亦為疫情逐漸回穩時KLOOK平台上成長幅度最高的商品之一。

KLOOK指出，以往跨年假期甚至農曆新年等出遊旺季，整體租車需求約較平日成長2～3倍，12月中旬時熱門車款幾乎已銷售一空。為避免連假想出去玩，規畫完行程卻發現一車難求，建議消費者可及早規畫，並同時享有早鳥等各種優惠。

看準旅客欲租車自駕遊，仍需帶著行李搭乘其他交通工具去車行取車的不便，KLOOK對此推出「到府取還車」服務，目前在雙北特定區域免費試營運，希望優化使用流程及體驗，預計明年上半年逐步將服務拓展至全台其他區域。

KLOOK商務開發副總監蔡岳廷表示，據KLOOK平台數據觀察，超過8成消費者在搜尋取還車地點時，會以捷運站、火車站和高鐵站周邊為主，除了看重跨城市旅遊的交通接駁外，同時也考量取還車的方便性。

為了提高消費者取還車效率，蔡岳廷指出，KLOOK開始在雙北推出到府取還車服務，只要在KLOOK下訂租車後，聯繫KLOOK客服登記預約到府取還車，一旦預約成功租車行，就會在出遊前把預訂車輛送到家。

此外，隨著年底跨年連假等出遊旺季到來，KLOOK亦推出「跨年租車」早鳥優惠，連租3天可享65折起折扣，並提供買貴退差價並加退5％補償金，依據不同租車業者提供取車前至48小時前不等免費取消等彈性措施，11月底前完成預訂再加贈Uber乘車券100元。