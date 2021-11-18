睿生光電送件申請登錄興櫃 12:192021/11/18 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心表示，睿生光電（6861）在18日送件申請登錄興櫃股票，產業別是化學生技醫療業。 根據櫃買中心資料顯示，睿生光電成立於2019年4月間，為上市面板廠群創光電的轉投資事業，睿生光電董事長為楊柱祥，主要經營業務是Ｘ光平板感測器，送件時資本額為3億4984萬元。睿生光電2020年業績，營收22億1459萬元，稅前盈餘2億1615萬元，每股盈餘5.36元。 彰化彰濱建廢棄物處理場 環團痛批 微創Breast Surgery 12月18日名醫開講 #睿生 #光電 #櫃買中心 #送件 #申請登錄興櫃 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 專精開發毛細管電泳產品 光鼎生技 營運穩定成長 04:102021/11/18 財經要聞 《盤中解析》驚驚漲站回17800關 櫃買觸逾14年高 11:422021/11/18 財經 結盟美廉社 讓店到店深入鄰里 04:102021/11/18 財經要聞 發展小水力發電 產官學研獻策 04:102021/11/18 投資理財 相驗防疫疏失 監院檢討雙北、衛福部 04:102021/11/18 生活新聞 《櫃買市場》櫃買陳永誠：今年戰略新板 有望超過5家 08:182021/11/18 財經 櫃買業績發表會 生技醫療主題今登場 04:102021/11/18 證券．權證 董監事零持股 鏡電視申設再掀波 04:102021/11/18 財經焦點 懶人收納術，學好了一生受用！分區規劃、善用層板洞洞板，立馬提升收納坪效 11:022021/11/18 居家生活 孫道存病逝釣出古早太電慘戶 他曬「血淚壁紙」哭喊：還錢！ 05:162021/11/18 財經 今日股市備忘錄 04:102021/11/18 證券．權證 財經熱門新聞 一塊布遮裸身！華南7姬火辣桌曆不印了 金管會被嗆爆 - 財經 逼死OPEC！外媒爆拜習串通1驚天陰謀 油價恐大爆崩 - 財經 台積電菜鳥工程師每天被罵快崩潰 老手傳授1招：態度很重要 - 財經 華南「7姬脫光辣桌曆」瘋傳 金管會回應了 - 財經 台積電工程師哀號45歲退休難 過來人曝做到一件事有機會 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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