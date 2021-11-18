櫃買中心表示，睿生光電（6861）在18日送件申請登錄興櫃股票，產業別是化學生技醫療業。

根據櫃買中心資料顯示，睿生光電成立於2019年4月間，為上市面板廠群創光電的轉投資事業，睿生光電董事長為楊柱祥，主要經營業務是Ｘ光平板感測器，送件時資本額為3億4984萬元。睿生光電2020年業績，營收22億1459萬元，稅前盈餘2億1615萬元，每股盈餘5.36元。

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