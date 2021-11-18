星宇航空蓄勢待發，持續開闢新航點、引進新機，8架A330-900、18架A350 XWB預計從明（2022）年中前開始交機，與現有A321neo共組全Airbus先進機隊，航網涵蓋亞太區域各重點城市，並預計於明年底開航北美航線，逐步建構拓及全球之綿密航網。

針對2022年後疫情旅遊市場，星宇航空即日起至12月14日推出「2022重載希望，跟著星宇出國去」限時優惠，凡至星宇航空官網或各大合作旅行社購買台灣出發、不分航線與艙等之機票，皆可享有特別折扣。

星宇航空表示，隨全球疫情趨緩，旅遊市場逐漸復甦，許多人已開始規劃久違的國外旅遊第一站，星宇航空開航初期即碰上疫情爆發，許多旅客尚未實際體驗到星宇的五感服務，希望透過此次優惠活動，讓旅客提早預訂。

本次限定折扣涵蓋星宇航空全航線全艙等，包含澳門、峴港、檳城、東京、大阪、曼谷、吉隆坡、胡志明市、馬尼拉、新加坡，出發日為2022年1月1日至同年12月4日，並可享有星宇航空的「安心購買機票方案」，於2022年2月14日前更改行程，可不限次數免除改票手續費。

「2022重載希望，跟著星宇出國去」提供有感優惠，台北-東京來回商務艙最高折3997元，經濟艙最高折2562元；台北-大阪商務艙最高折3731元，經濟艙最高折2527元；台北-檳城商務艙最高折3283元，經濟艙最高折2219元，除了可在星宇航空官網購票，也可洽全台各大旅行社購票。